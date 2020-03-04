Ötüken’den 2 takviye daha

Ötüken, Tatlısu’nun tecrübeli defans oyuncusu Hakan Özdemir ile tecrübeli orta saha futbolcusu Hüseyin Genel’i de kadrosuna kattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Ötükende şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapmaya devam ediyor.

Ötüken, Tatlısu’nun tecrübeli defans oyuncusu Hakan Özdemir ile tecrübeli orta saha futbolcusu Hüseyin Genel’i de kadrosuna kattı. Hüseyin Genel son olarak Yeni Boğaziçin’de BTM Birinci Ligde şampiyonluk yaşamıştı.

Transferlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ötüken başkan yardımcısı Yard. Doç. Dr. Emin Onuş, “Genel transferiyle merkez orta sahaya Bondi transferinden sonra çok tecrübeli ve önemli bir takviye daha yaptıklarını söyledi. Kariyerinde pek çok şampiyonluğu bulunan Genel’inÖtüken’de de mutlaka şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Onuş, Genel’in pek çok önemli isimle birlikte oynayacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Onuş, Hakan Özdemir’in ise savuınmalarına büyük güç katacağına vurgu yaptı.”

Ötüken, BTM 2. Lig 2. Grupta Ötüken, Boğaziçi, Civisil ve Ardahan ile mücadele edecek. Ötüken, ilk haftada Boğaziçi ile karşılaşacak.”