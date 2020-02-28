Ötüken, Türkiyeli oyuncu kontenjanı kullandı

Önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Ötüken, şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken Türkiyeli oyuncu kontenjanını da Mert Acar ile kullandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olanÖtüken de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler için de girişimler yapıyor.

Ötüken, Türkiyeli oyuncu kontenjanını da Mert Acar ile kullandı. Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğrenci olan 1999 doğumlu sol kanat oyuncusu Mert Acar, her iki ayağını da kullanıyor. Teknik, güçlü ve hızlı bir oyuncu olan Mert Acar, Adana 1. Amatör Lig takımlarından Adana Ceyhangücü alt yapısından yetişirken, bu takımın A takımında da oynadı. Son 3 sezondur A takımda oynayan Mert Acar geçen sezon 20 maçta, 14 gol ve 12 asist ile oynadı.

Ötüken, İkinci GruptaBoğaziçi, Civisil, Ardahan ve Karadeniz 61 ile mücadele edecek. Ötüken ilk haftada ise Boğaziçi ile karşılaşacak.