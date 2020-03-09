Ötüken transferde durmuyor

Ötüken, Süleyman Deveciğlu ve Barış Ünüvardır'ı da kadrosuna katarken, başkan yardımcısı Yard. Doç. Dr. Emin Onuş, sırada çilek transferinin olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olanÖtükende şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapmaya devam ediyor.

Ötüken, MTG’den orta saha futbolcusu Süleyman Deveciğlu ve forvet Barış Ünüvardır'ı da kadrosuna katarken, transferlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ötüken başkan yardımcısı Yard. Doç. Dr. Emin Onuş, “Forvet hattına Osman Çobanoğlu transferinden sonra Barış Ünüvardır'ı da transfer ettik, orta sahaya da Hüseyin Genel ve Bondiden sonra merkeze Süleyman'ı transfer ederek güçlendik. Her iki futbolcu da üst düzey futbolcular olarak alternatifli ve geniş kadrolarına katkı yapacaklar. Transferin son gününde ise çilek transferini açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Ötüken, BTM 2. Lig 2. Grupta, Boğaziçi, Civisil ve Ardahan ile mücadele edecek. Ötüken, ilk haftada Boğaziçi ile karşılaşacak.