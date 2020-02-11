Ötüken kalesini sağlama aldı

BTM İkinci Lig takımlarından Ötüken transferlere başlarken, K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mornenekşe'nin kalecisi DoğuhanErgazi’yi transfer etti.

Şampiyonluk için iddialı bir takım kurmak isteyen Ötüken, Doğuhan transferi ile transferde ilk adımı atarken, kalesini sağlama aldı.

Kulübün başkan yardımcısı Doç. Dr. Emin Onuş yaptığı açıklamada bu yıl tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve 7 yıl Mormenekşe, 1 yıl da Çetinkaya’da forma giyen Doğuhan transferi ile güçlendiklerini ifade etti. Onuş ayrıca prensipte anlaştıkları diğer sürpriz oyuncuları da en yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.