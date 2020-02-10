Ötüken, Hüdaoğulları’na emanet

BTM İkinci Ligde mücadele edecek kulüplerden olan Doğu bölgesi ekiplerinden Ötüken’de, yönetim kurulu, takımı çalıştıracak teknik adamı belirledi.

Ötüken yeni sezona camianın içerisinden çıkan Hüseyin Hüdaoğulları yönetiminde girecek. Futbolculuğu döneminde Çanakkale ve Mağusa Türk Gücü’nde forma giymiş olan Hüseyin Hüdaoğulları, daha önce yine görev yaptığı Ötüken ile şampiyonluk yaşamıştı.

Ötüken başkan yardımcısı DoçDr Emin Onuş ile bir araya gelen Hüseyin Hüdaoğulları, Ötüken’in başarısı için transfer çalışmalarına da başladı.