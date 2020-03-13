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Ötüken formasını, Onuş ve Can da terletecekler

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Transfer sezonunda 19 transfer yaparak, şampiyonluk yolunda geniş bir kadro kuran Ötüken’de, eş başkanlar Emin Onuş ve Rifat Can futbolcu olarak da görev yapacaklar

Ötüken formasını, Onuş ve Can da terletecekler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi değişirken, ilk hafta programı ilerleyen günler açıklanacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Ötüken de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yaptı.

Transfer sezonunda toplam 19 transfer yaparak, birbirinden önemli tecrübeli isimleri kadroya katıp, şampiyonluk yolunda çok geniş bir kadro kuran Ötüken’de, yıllardır camia için çalışan eş başkanlar Yard. Doç. Dr. Emin Onuş ve Rifat Can, bu sezon futbolcu olarak da kulüplerine hizmet edecekler. Takım kaptanları da olan ikiliden Emin Onuş, daha önce Türk Ocağı, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Çanakkale, Maraş, Yıldırım, Mutlayaka, Civisil, ve Canbulat takımlarında forma giymişti. Maraş, Yıldırım, Mormenekşe gibi takımlarda forma giyen Rifat Can ve Emin, takıma abilik de yapacaklar.

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