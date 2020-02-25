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Ötüken'den, Osman Çobanoğlu bombası

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BTM 2. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Ötüken, jübile yapan Osman Çobanoğlu’nu da futbola döndürerek kadrosuna kattı

Ötüken'den, Osman Çobanoğlu bombası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde iddialı olan Ötüken de, BTM 2. Lig 2. Grupta, Ardahan, Boğaziçi, Civisil ve Karadeniz 61 ile mücadele edecek. Önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Ötüken son olarak, kariyerinde Süper Lig şampiyonluğu da bulunan Osman Çobanoğlu’nu da transfer etti. Ötüken  sezonun ilk haftasında Boğaziçi ile karşılaşacak.

Osman Çobanoğlu’nun transferi ile ilgili olarak Ötüken asbaşkanıYrd.Doç. Dr. Emin Onuş yaptığı açıklamada; “Daha önce futbolu bıraktığını açıklayan Osman Çobanoğlu Ötükenli ve çocukluk arkadaşı olan Cafer Çobanali'nin ısrarı üzerine futbola dönmeye ikna oldu.

Osman iddialı bir takım kuran Ötüken'in başarısı için ter dökeceği için çok heyecanlıdır. Hücum hattına üst düzey, kariyerli ve karakterli bir futbolcu transferi ettik. Bu transferle şampiyonluk yolunda daha da güçlendik.”

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