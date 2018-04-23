Othello Masterleri Gürkan Gürsöz’ü anıyor

Othello Futbol Masterler Derneği merhum Gürkan Gürsöz anı maçı düzenliyor. Othello futbol masterleri tarafından organize edilen 2.PM Gürkan Gürsöz anısına maç 24 Nisan Salı oynanıyor. Gazimağusa Maraş stadında saat 19:00 de oynanacak olan 2.PM Gürkan Görsöz anı futbol karşılaşmasında Othello masterleri ile Mağusa Hisar Derneği masterleri karşı karşıya geliyor. 2.PM Gürkan Görsöz anı futbol karşılaşması sonrasında Gürsöz Ailesi’ne, Othello futbol masterlerine, Mağusa Hisar Derneği masterlerine ödüller verilecek.