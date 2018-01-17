Osmanlı kazandı, Beşiktaş turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş maçında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 yenik ayrılmasına karşın çeyrek finale yükseldi. İlk maçı 4-1 kazanan Siyah Beyazlılar'ın golünü Mustafa Peketmek, Osmanlıspor'un sayılarını ise Cikalleshi kaydetti

Beşiktaş, Osmanlıspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesine karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İlk maçta rakibini 4-1 yenen Beşiktaş, Başkent'te 83. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti.

Osmanlıspor'da Cikalleshi, 86. dakikada skoru eşitledi. Bir dakika sonra Mitrovic'in Aminu'ya yaptığı harekete hakem penaltı dedi. 88. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Cikalleshi, panenka penaltısı denilen vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Osmanlıspor'u 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikakarda iki takımın çabası sounç vermedi ve Osmanlıspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, farklı kazandıkları ilk maça göre 11'de 6 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, ligin ilk devresinde fazla forma şansı bulamayan futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyu tercih etti.



Güneş, İstanbul'daki ilk maçta 11'de şans verdiği Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Babel, Negredo ve Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yerine Mitrovic, Medel, Necip Uysal, Lens, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'i tercih etti.



Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida ise lisansı çıkmadığı için 21 kişilik kadroda yer almadı.