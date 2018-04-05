Osman, babasının formasını kaptı

K-PET Birinci Lig’in güçlü ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı futbolcusu Halil İbrahim Çocuk, baba olmanın sevincini yaşıyor.

Halil İbrahim – Senem Efendi Çocuk çiftinin Osman ismini verdikleri oğluları Osman geçtiğimiz günlerde hayata merhaba dedi. Dedesinin adını taşıyan Osman bebek babasının Hamitköy’de giydiği 5 sırt numaralı formasını giyerken, şimdiden babasının formasına el koymuş oldu.

Halil İbrahim Çocuk, çok iyi başlangıç yaptığı sezonun ilk devresinde dizinden sakatlanmış ve kulüp tarafından ameliyat ettirilip sezonu kapatmıştı.