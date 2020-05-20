Oshan:Şanssızlıklar peşimizi bırakmadı

Caner Oshan, şampiyonluktan erken kopmalarının en önemli nedeninin, “Şanssızlıkların peşlerini bırakmayıp, birçok futbolcusunun sakatlanmasının” olduğunu açıkladı

Doğan Türk Birliği'nin 13 yıldır teknik direktörlüğünü Caner Oshan şampiyonluktan erken kopmalarının nedenlerini anlattı.

Caner Oshan'ın açıklamaları şöyle:

"Futbolda şans çok önemlidir. Bizim bu yıl şanssızlıklar peşimizi bırakmadı, birçok kilit noktadaki futbolcumuz sakatlandı.

Milli Takımın sağ beki – sol beki Çağrı ile Salih Çiko sakatlandılar, onlardan uzun süre yararlanamadık. Defans bloğunda Serhan'dan zaman zaman yararlanamadık. Bayram da sakatlanıp sezonu kapattı. Bu nedenle Kenan'ı mevkisi olmayan birçok yerde oynatmak zorunda kaldık.

Doğan Türk Birliği olarak çok geniş bir kadromuz olmasına rağmen, ilk 11’de oynayan bu oyuncularımızdan faydalanamamamız bizi hedefimizden uzaklaştırdı."