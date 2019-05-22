Oshan’ın büyük rekoru

Soydan SAKALLI
Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, futbolumuzda teknik direktörlük anlamında bir rekora imza attı.
K-PET Süper Ligde 13 sezondur aralıksız olarak Doğan Türk Birliği’ni çalıştıran Caner Oshan, ülkemizde bir takımı aralıksız olarak çalıştıran tek isim olurken, bir istikrar abidesi olarak takdir topladı. 2018 – 2019 sezonunu Caner Oshan’ın teknik direktörlüğünde üçüncü tamamlayan Doğan Türk Birliği, 2009 – 2010 sezonunu ise şampiyon olarak tamamlarken, 2011 – 2012 sezonunda ise Kıbrıs Kupası’nı kazandı.