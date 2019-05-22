Oshan’ın büyük rekoru

Doğan Türk Birliği’ni K-PET Süper Ligde 13 sezondur aralıksız çalıştıran teknik direktör Caner Oshan, futbolumuzda teknik direktörlük anlamında bir rekora imza attı

Soydan SAKALLI

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, futbolumuzda teknik direktörlük anlamında bir rekora imza attı.

K-PET Süper Ligde 13 sezondur aralıksız olarak Doğan Türk Birliği’ni çalıştıran Caner Oshan, ülkemizde bir takımı aralıksız olarak çalıştıran tek isim olurken, bir istikrar abidesi olarak takdir topladı. 2018 – 2019 sezonunu Caner Oshan’ın teknik direktörlüğünde üçüncü tamamlayan Doğan Türk Birliği, 2009 – 2010 sezonunu ise şampiyon olarak tamamlarken, 2011 – 2012 sezonunda ise Kıbrıs Kupası’nı kazandı.