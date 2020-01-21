Oshan ve Dedekorkut çizmeleri giydi

Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı’nın teknik direktörleri Caner Oshan ile Ahmet Dedekorkut, antrenman sahası sorununa çözüm bulma adına girişimlere başladılar. Ahmet Dedekorkut, yaptığı açıklamada, çirkeflerin içerisinde antrenman yaptıklarına vurgu yaptı

Girne’deki antrenman sahası sorunu Kış aylarında daha da büyürken, Girne’nin 2 önemli kulübü, Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı’nın teknik direktörleri Caner Oshan ile Ahmet Dedekorkut, soruna çözüm bulma adına girişimlere başladılar.

Antrenman Sahası sorununu çözmek için bugün Dışişleri Bakanından randevu alan ve bir görüşme gerçekleştirecek olan Caner Oshan ile Ahmet Dedekorkut, Başbakan Ersin Tatar’dan da randevu talep edecekler.

Türk Ocağı’nın teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Çirkeflerin içerisinde antrenman yapıyoruz. Girne’de antrenman sahalarında rezalet bir ortam var.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşmek üzere Çarşamba gününe randevu aldık. Başbakandan da randevu isteyeceğiz. Mevcut antrenman sahalarının sentetik yapılması kısa vadeli çözümdür. Mete Adanır Stadının üst tarafındaki saha sentetik zeminli yapılırsa, kısa süreli bir çözüm olur. Uzun vadeli