Oshan: U21 kuralı kaldırılmalı

Caner Oshan, “Süper Ligde U21 kuralı kaldırılmalıdır. Bu kural alt liglerde uygulanmalıdır. U21 Kategorisindeki futbolcu kalitesiyle zaten oynayacaktır.” açıklamasını yaptı

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan,Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklama yaptı.

Caner Oshan’ın açıklamaları şöyle:

“Süper Ligde U21 kuralı kaldırılmalıdır. Bu kural alt liglerde uygulanmalıdır. U21 Kategorisindeki futbolcu kalitesiyle zaten oynayacaktır.

Doğan Türk Birliği’nde ben zaman zaman 3 tane U21 kategorisinde futbolcu oynatırım. Bu nedenle benim U21 sıkıntım yoktur. Ama yarışmacı bir ligde U21 zorunluluğu olmamalıdır. Bu futbolcular alt liglerdeki bölge kulüplerine kiralanırlar. Böylelikle gelişimleri de sağlanır.”