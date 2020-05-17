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Oshan: U21 kuralı kaldırılmalı

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Caner Oshan, “Süper Ligde U21 kuralı kaldırılmalıdır. Bu kural alt liglerde uygulanmalıdır. U21 Kategorisindeki futbolcu kalitesiyle zaten oynayacaktır.” açıklamasını yaptı

Oshan: U21 kuralı kaldırılmalı

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan,Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklama yaptı.

Caner Oshan’ın açıklamaları şöyle:

“Süper Ligde U21 kuralı kaldırılmalıdır. Bu kural alt liglerde uygulanmalıdır. U21 Kategorisindeki futbolcu kalitesiyle zaten oynayacaktır.

Doğan Türk Birliği’nde ben zaman zaman 3 tane U21 kategorisinde futbolcu oynatırım. Bu nedenle benim U21 sıkıntım yoktur. Ama yarışmacı bir ligde U21 zorunluluğu olmamalıdır. Bu futbolcular alt liglerdeki bölge kulüplerine kiralanırlar. Böylelikle gelişimleri de sağlanır.”

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