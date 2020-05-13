Oshan: Gençlerimizi kullanmalıyız

Caner Oshan, “Futbolumuzu kalkındırmalıyız. Bunun için öncelikle yabancı futbolcu kontenjanını kaldırıp yerine alt yapıdan yetişen gençlerimizi kullanmalıyız. Kadrolarda da en az 8 tane alt yapıdan gelme oyuncu bulundurma zorunluluğu getirilmelidir.” açıklamasını yaptı

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan,Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklama yaptı.

Caner Oshan’ın açıklamaları şöyle:

“Futbolumuzun geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapıp, futbolumuzu kalkındırmalıyız. Bunun için öncelikle yabancı futbolcu kontenjanını kaldırıp, 25 kişilik kadroda en az 8 tane alt yapıdan gelme oyuncu bulundurma zorunluluğu getirilmelidir.

Yabancı futbolcuların yerine alt yapıdan yetişen gençlerimizi kullanalım. Özellikle ülkede yerli santrafor yoktur. Bunun da suçlusu da biziz. Ben dahil gençlere fırsat verme yerine yabancı futbolcuyu tercih ederim. Tek yabancı olsa da ben dahil birçok teknik adam tercihini santrafordan yana kullanacağız.

İşadamlarından kulüplere yapılan katkılar da ekonomik daralmadan dolayı azalacaktır. Önemli olan kulüplerin ayakta durmasıdır. Durması için de bütçeye göre hareket etmek gerekmektedir. Külfeti azaltacak olan şey de alt yapılara önem verip, gençlere şans vermektir. İnanırım ki yeni yetenekler de çıkacaktır.”