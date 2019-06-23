Orun: Hedefimiz üst lige yükselmek

Play off finallerine gitmeye hak kazanan Boğaziçi'nin deneyimli futbolcusu Ahmet Orun, elde ettikleri başarı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, hedeflerinin bir üst lige yükselmek olduğunu söyledi

BTM İkinci Lig Beşinci Grupta İskele Trabzon'un ardından grubu ikinci sırada tamamlayan ve play off finallerine gitmeye hak kazanan Boğaziçi'nin deneyimli futbolcusu Ahmet Orun, elde ettikleri başarı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Orun'un açıklamaları şöyle:

"Mutlu, huzurlu ve gururluyum. Neden mi? Nedeni; bana inanıp, güvenen insanlarla çıktığımız bu zorlu yolda, birçok kişinin, yapamazsınız dediği işi başararak, Boğaziçi (Lapatos) takımıyla final oynamaya hak kazandık. Bu vakitten sonra tek hedef var; o da bir

üst lige yükselmektir. Yeter ki inanın!,