Ortaköy'ün nefesi yetmedi

BTM 1. Lig Beyaz Grubun 6. haftasında Ortaköy Stadında oynanan zirvenin önemli maçında lider Yılmazköy, ikinci sıradaki Ortaköy'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Necmi Bulut'un yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçerken, maçın tüm golleri ikinci devrede geldi. Özellikle son bölümde büyük heyecan fırtınası yaşanırken, Ortaköy maçı 0-3'ten, 2-3'e getirmesine rağmen beraberliğe ulaşamadı.
Rakibinden 1 maç fazlası olan Yılmazköy puan farkını 5'e çıkarırken, goller Berkay, Salih ve Kamuran'dan geldi. Hüseyin Yıldırım'ın son dakikada kırmızı kart gördüğü Ortaköy'ün gollerini Berk attı.