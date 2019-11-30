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Ortaköy'ün nefesi yetmedi

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Ortaköy'ün nefesi yetmedi

BTM 1. Lig Beyaz Grubun 6. haftasında Ortaköy Stadında oynanan zirvenin önemli maçında lider Yılmazköy, ikinci sıradaki Ortaköy'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Necmi Bulut'un yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçerken, maçın tüm golleri ikinci devrede geldi. Özellikle son bölümde büyük heyecan fırtınası yaşanırken, Ortaköy maçı 0-3'ten, 2-3'e getirmesine rağmen beraberliğe ulaşamadı.

Rakibinden 1 maç fazlası olan Yılmazköy puan farkını 5'e çıkarırken, goller Berkay, Salih ve Kamuran'dan geldi. Hüseyin Yıldırım'ın son dakikada kırmızı kart gördüğü Ortaköy'ün gollerini Berk attı.

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