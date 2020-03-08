banner411
banner69
Girne aldı başını gidiyor
Girne aldı başını gidiyor
17 0
Eylemcilere biber gazlı müdahale
Eylemcilere biber gazlı müdahale
95 1
 
ABD'de dehşete düşüren olay
ABD'de dehşete düşüren olay
97 0
Havuza YDÜ damgası
Havuza YDÜ damgası
21 0
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
93 0
“500 yataklı hastane yetmez”
“500 yataklı hastane yetmez”
210 0
Çetinkaya’nın acı kaybı
Çetinkaya’nın acı kaybı
235 0
banner374

Ortaköy ohh dedi

banner27

Ortaköy ohh dedi

BTM Birinci Ligde düşecek olan üçüncü takımı belirleyecek olan play out maçında Başkent ekibi Ortaköy, Dipkarpaz’ı 2-1 mağlup ederek ligde kalırken, Dipkarpaz, BTM İkinci Lige düştü.

Osman Mehmet Ergün Stadında oynanan ve İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maça Dipkarpaz daha etkili başlarken, Ahmet Akın’ın 7’deki golüyle 1-0 öne geçti. Erken toparlanan Ortaköy, 32’deki Berk’in golüyle skora denge geldi. 1-1

İkinci devre oyun uzun süre dengede giderken 74’te Fuat Bender, Ortaköy’ü ligde tutan golü attı. 2-1 Fuat Bender son dakikada ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.