Ortaköy ohh dedi

BTM Birinci Ligde düşecek olan üçüncü takımı belirleyecek olan play out maçında Başkent ekibi Ortaköy, Dipkarpaz’ı 2-1 mağlup ederek ligde kalırken, Dipkarpaz, BTM İkinci Lige düştü.

Osman Mehmet Ergün Stadında oynanan ve İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maça Dipkarpaz daha etkili başlarken, Ahmet Akın’ın 7’deki golüyle 1-0 öne geçti. Erken toparlanan Ortaköy, 32’deki Berk’in golüyle skora denge geldi. 1-1

İkinci devre oyun uzun süre dengede giderken 74’te Fuat Bender, Ortaköy’ü ligde tutan golü attı. 2-1 Fuat Bender son dakikada ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.