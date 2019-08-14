Ortaköy istikrar dedi

Başkentin güzide kulüplerinden Ortaköy'de yıllardır başarılı şekilde başkanlık görevini sürdüren Mengü Kont ve yönetimi, takımı çalıştıracak teknik adamı belirledi. Geçen sezon da Ortaköy'ü çalıştıran ve başarılı bir sezon geçiren Fırat Özakıncı yeni sezonda da takımı çalıştıracak. 26 Ağustos Pazartesi günü antrenmanlara başlayacak olan Ortaköy'de yeni sezonda hedef zirve olacak. Tesisleri ile dikkat çeken Ortaköy, Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliği içerisinde alt yapıya yönelik de çalışma başlatmıştı.