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Ortaköy bombayı patlattı

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Ortaköy bombayı patlattı
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BTM Birinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ortaköy, ilk devrede istediği sonuçları alamamasından sonra ara transferde bombayı patlattı.

Ortaköy, geçtiğimiz sezon K-PET Birinci Ligde Gönyeli forması ile başarılı maçlar çıkaran, bu sezon ise sezona K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da başlamasına rağmen, takımı ile yollarını ayıran Türkiyeli futbolcu Velat Çelik'i kadrosuna kattı. Orta sahada takımına büyük dinamizm katan Velat, Ortaköy'ün Tatlısu'yu mağlup ettiği maçta takımı adına iyi işler çıkardı.

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