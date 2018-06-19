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Ortak hedef, BTM Birinci Lig’e yükselmek

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BTM 2. Lig play off maçlarında mücadele edecek olan takımlar ortak hedef, BTM Birinci Lig’e yükselmek olarak belirledi. BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir maçlarda fair - play’in ön planda tutulmasını istedi

Ortak hedef, BTM Birinci Lig’e yükselmek
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BTM 2. Lig Grup maçlarının tamamlanması sonrasında 6 grupta gruplarını lider olarak tamamlayan takımların katıldığı kura çekilişi gerçekleştirildi.

Gruplarda mücadele edecek takımlar belirlenirken, A Grubu’nda Düzova, Dikmen, Zümrütköy, B Grubu’nda ise Mutluyaka, Karadeniz 61, Türkmenköy takımları mücadele edecekler. 6 takımın temsilcileri, kura çekimi sonrasında hedeflerinin, BTM Birinci lige yükselmek olduğunu açıkladılar.

Bu arada BTM Kurulu başkanı Niyazi Güvenir de yaptığı açıklamada BTM 2. Lig Grup maçlarında son haftalarda meydana gelen olayların kendilerini üzdüğünü söyledi. BTM Kurulu’nun hedefinin futbol oynatmak olduğunu açıklayan Niyazi Güvenir, maçlarda futbol dışı olaylara yer verilmemesini ve fair playin ön planda tutulmasını istedi.

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