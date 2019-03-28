Ortak düşünceleri kazanmak

Küçük Kaymaklı ile Esentepe, play out hattını ilgilendiren haftanın en önemli maçına çıkacaklar. Her iki takım teknik adamın maç öncesindeki ortak düşünceleri ise maçı kazanmak oldu

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin 24. haftasında 30 Mart Cumartesi günü Saat 14:30’da Şht Hüseyin Ruso Stadında, Küçük Kaymaklı ile Esentepe, play out hattını ilgilendiren haftanın en önemli maçına çıkacaklar.

Son 4 maçtan 10 puan çıkaran Küçük Kaymaklı antrenörü Emre Perçinci ile 9 puan çıkaran Esentepe’nin teknik direktörü Hüseyin Çağer, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundular. Her 2 teknik direktörün açıklamaları şöyle:

EMRE PERÇİNCİ: 3 PUAN ALACAĞIMIZA İNANIRIM

“Cumartesi günü sahamızda puan sıralamasında altımızda yer alan rakibimiz Esentepe ile sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın da vereceği enerji ile Esentepe karşısında mutlak hedefimiz kazanmaktır. Kazanmaktan başka düşüncemizin de olmayacağı bu maçtan 3 puan alacağımıza inanırım. Bu konuda da futbolcularıma güvenim tamdır.”

HÜSEYİN ÇAĞER: GALİBİYET SERİSİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

“Esentepe olarak ligde daha önce 2 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Kalan 7 haftada bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Cihangir galibiyeti sonrasında Küçük Kaymaklı maçını da kazanıp, seriyi başlatmak istiyoruz. Esentepe’yi ligde tutmak istiyoruz. Bunun için de Küçük Kaymaklı karşısında kazanmaktan başka düşüncemiz yoktur.”