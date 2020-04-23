Örnek teknik adam Kim

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Esentepe Spor Kulübünün yıllardır alt yapısında görev yapan teknik adam Gökhan Kim yaşanan zorlu süreçte elini taşın altına koyarken, kulübüne katkıda bulundu.

Esentepe Spor Kulübünün alt yapı antrenörü Gökhan Kim biriken maaşlarını kulübe bağışlarken, kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram yaptığı açıklamada “Kulübümüze yıllardır hizmet veren Gökhan Kim hocamız geçen yılki ve bu yılki maaş alacağı olan toplam 8000 TL’yi kulübümüze bağış yaptı. Gökhan hocamıza teşekkür ederim.”