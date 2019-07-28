Örnek kulüp Dumlupınar

Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Yonpaş Dumlupınar işbirliği ile "Donör ol, Hayat Kurtar" etkinliği gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili olarak Yonpaş Dumlupınar kulübünden şu açıklama yapıldı:

"Donör ol, Hayat Kurtar kampanyasında yönetim kadromuz, oyuncularımız ve gönüllü bir çok kişi doku örneği verdi.

Doku örneği vermek ağızdan alınan bir miktar tükürük ile çok basittir. Örnek verdikten sonra Dünya İlik Bankası’na kayıt olabilirsiniz. Eğer hala örnek vermemişseniz siz de Kemal Saraçoğlu Vakfı’na başvurarak sadece 10 dakikanızı ayırarak gönüllü olabilirsiniz."