 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
16 0
47 0
 
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
16 0
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
10 0
Yollarda ölmek istemiyoruz
Yollarda ölmek istemiyoruz
39 0
MHK’dan yeni uygulama
MHK’dan yeni uygulama
260 0
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
81 0
banner82

Örnek kulüp Dumlupınar

banner27

Örnek kulüp Dumlupınar
banner267

Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Yonpaş Dumlupınar işbirliği ile "Donör ol, Hayat Kurtar" etkinliği gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili olarak Yonpaş Dumlupınar kulübünden şu açıklama yapıldı:

"Donör ol, Hayat Kurtar kampanyasında yönetim kadromuz, oyuncularımız ve gönüllü bir çok kişi doku örneği verdi.

Doku örneği vermek ağızdan alınan bir miktar tükürük ile çok basittir. Örnek verdikten sonra Dünya İlik Bankası’na kayıt olabilirsiniz. Eğer hala örnek vermemişseniz siz de Kemal Saraçoğlu Vakfı’na başvurarak sadece 10 dakikanızı ayırarak gönüllü olabilirsiniz."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.