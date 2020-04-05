Örnek futbol adamı Ogan

Ahmet Ogan, milli futbolcu, teknik adam, yönetici ve spor yazarı olarak sporumuza hizmet vermeye devam ederken, futbolculuk kariyerinde KKTC Milli Takımı ile şampiyonluk sevinci de yaşadı

Ahmet Ogan, milli futbolcu, teknik adam, yönetici ve spor yazarı olarak sporumuza birçok kulvarda hizmet vermeye devam ediyor.

Başarılı bir futbolculuk kariyeri geçiren, Ahmet Ogan, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetim kurulu üyesi, Dörtyol teknik direktörü olarak futbolumuza hizmet vermeye devam ederken, geçmişte alt yapı antrenörlüğü de yaparak birçok ismi futbolumuza kazandırdı.

Mağusa Spor Akademisinin kurucu başkanlığı yapan Ahmet Ogan, futbol haricindeki branşlarda da sporumuza katkı koymaya devam ediyor.

Birçok takımda başarıyla forma giyen, centilmen ve golcü bir futbolcu olan Ahmet Ogan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) karması ve KKTC Milli Takım futbolcusu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen

KKTC 1. Spor Oyunları Futbol Turnuvasında, KKTC Milli Takım forması giydi.

30 Mayıs 1999 Girne 20 Temmuz Stadında KKTC Milli Takımının, Sudan Genç Milli Takımını 2-1 yendiği maçta ve 4 Haziran 1999’da Lefkoşa Atatürk Stadında KKTC Milli Takımının, İran’ın Tebriz takımını 1-0 yendiği maçlarda forma giyen Ahmet Ogan, KKTC Milli Takımı ile 1. Spor Oyunları Futbol Turnuvasında şampiyonluk sevinci de yaşadı.