Örnek başkan Piskobulu

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kampanyasına destek veren kulüp başkanları arasında yer alarak takdir topladı

Girne Belediyesi’nin koronavirüs salgınıyla mücadele programı çerçevesinde ihtiyaçlı aileler ve bireyler için başlattığı kampanyaya, Girneli iş insanları katkı yaptılar.

Girne Belediyesi’nin ihtiyaçlı aile ve bireyler için çalışmalar devam ederken, belediyeden yapılan çağrıya duyarlı iş insanları da sessiz kalmadı. Bu zorlu süreçte ihtiyaçlı aileler için yardım elini uzatan Girneli iş insanları arasında güzide kulüplerimizden Doğan Türk Birliği’nin kulüp başkanı Bayar Piskobulu da yer aldı.

Bayar Piskobulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kampanyasına destek veren kulüp başkanları arasında yer alarak takdir topladı.