Orhan’ın tercihi yeşil beyaz

Birinci Ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Görneç transferlerine devam ediyor. Görneç başkanı Mehmet Şah, dün Kıbrıs Türk Fubtol Federasyonunda, Gençlik Gücü’nden kiralık olarak transfer ettikleri Orhan Çokbekler’e resmi imzayı attırdı. Başarılı orta saha futbolcusu Orhan böylelikle, bir yeşil beyazlı takımdan, başka bir yeşil beyazlı takıma transfer olmuş oldu.