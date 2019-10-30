Oraloğlu: Yolumuz zirve yoludur

Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörü Ali Oraloğlu, “Mağusa Türk Gücü temposuna tempo katarak ilerliyor. Yolumuz, zirve yoludur.” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Ligde 13 puanla 5. sırada yer alan Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörü Ali Oraloğlu, takımının durumu ve Hamitköy maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çeken Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörü Ali Oraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Mağusa Türk Gücü gücüne güç, temposuna tempo katarak ilerliyor. Yolumuz geçtiğimiz sezon olduğu gibi zirve yoludur. Bu yolda kayıpsız ilerlemek istiyoruz.

Hamitköy ile de kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Bu avantajlarımızı kullanarak, maçı kazanıp ilerlemek hedefindeyiz."