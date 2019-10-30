banner255
banner69
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
13 0
Acapulco Sports Park büyülüyor
Acapulco Sports Park büyülüyor
92 0
 
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
15 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
16 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
209 0
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
16 0
Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
20 0
banner82

Oraloğlu: Yolumuz zirve yoludur

banner27

Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörü Ali Oraloğlu, “Mağusa Türk Gücü temposuna tempo katarak ilerliyor. Yolumuz, zirve yoludur.” açıklamasını yaptı

Oraloğlu: Yolumuz zirve yoludur
banner267

K-PET Süper Ligde 13 puanla 5. sırada yer alan Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörü Ali Oraloğlu, takımının durumu ve Hamitköy maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çeken Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörü Ali Oraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Mağusa Türk Gücü gücüne güç, temposuna tempo katarak ilerliyor. Yolumuz geçtiğimiz sezon olduğu gibi zirve yoludur. Bu yolda kayıpsız ilerlemek istiyoruz.

Hamitköy ile de kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Bu avantajlarımızı kullanarak, maçı kazanıp ilerlemek hedefindeyiz."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.