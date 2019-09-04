Oraloğlu: Yine kazanmak istiyoruz

Necati KÜLAHLILAR

Güzelyurt Üner Berkalp Stadında 6 Eylül Cuma günü KTFF Süper Kupa maçında Yenicami ile karşılaşacak olan Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Ali Oraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz yıl büyük bir başarı göstererek hem lig hem de Federasyon Kupasını kazanan Mağusa Türk Gücü olarak bu yılda bu başarıyı tekrarlamak istiyoruz.

Bu başarılarımızı taçlandırmak için Süper Kupayı da kazanmak istiyoruz. Karşılaşma için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Hedefimiz Süper Kupayı kazanıp, lige iyi bir başlangıç yapmaktır. Üç yıl evvel de Süper Kupayı kazanmıştık. Çalışmalarımız sürüyor. Maç gününe kadar da en iyi şekilde hazırlanarak takım olarak hazır hale geleceğiz.

Zorlu bir maç oynayacağız. Rakibimiz zorlu bir rakip olmakla birlikte deneyimli de bir takımdır. Ama biz maçı kazanmak istiyoruz. Kupayı kazandığımız takdirde lige moralli bir şekilde başlarız.Centilmence bir maç olsun Mağusa Türk Gücü taraftarlarını maça bekliyoruz.