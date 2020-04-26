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Oraloğlu: Yabancılar konusunda ekonomiye göre hareket edilir

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Ali Oraloğlu, “Yabancı futbolcu kontenjanının kaldırılması tartışmaları, bu futbolculara etkisi olacağı için sezon tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Ama yabancı futbolcu kontenjanında ekonomik şartlara göre hareket edilir.” açıklamasını yaptı

Oraloğlu: Yabancılar konusunda ekonomiye göre hareket edilir

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörü Ali Oraloğlu, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında yabancı futbolcu kontenjanı konusunda açıklamalarda bulundu.

Ali Oraloğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Sezonun tamamlanmasına 8 maç var. Bu nedenle de bu dönemde yapılan yabancı futbolcu kontenjanının kaldırılması tartışmaları, bu futbolculara etkisi olacaktır.

Her teknik direktör iyi futbolcu ister. Ama bunun kararını Kulüpler Birliği, dolayısıyla kulüp başkanları verecek. Başkanların en doğru kararları vereceklerini de düşünürüm.

Yabancı futbolcu kontenjanında ekonomi ön plana çıkar. Ekonomik şartlara göre hareket edilir. Düşük maliyetli yabancı futbolcu da vardır. Ama bu yabancı futbolcunun, futbolumuza katkısı ne kadar olacaktır? Yabancı futbolcu kontenjanı konusunun sezon tamamlandıktan sonra konuşulması gerektiğini düşünürüm.”

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Etiketler; #MTG #Yabancı futbolcu
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