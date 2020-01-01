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Oraloğlu: Sıkı hazırlanacağız

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Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğu, ikinci devreye yönelik açıklamalarda bulunurken, sezonun ikinci devresinin daha zor geçeceğinin bilinciyle ikinci devreye oldukça sıkı hazırlanacaklarını söyledi

Oraloğlu: Sıkı hazırlanacağız

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'in lideri Mağusa Türk Gücü'nün teknik direktörü Ali Oraloğu, devre arası ve ikinci devreye yönelik açıklamalarda bulundu. Ali Oraloğlu'nun açıklamaları şöyle: "Sezonun ikinci devresi daha zor geçecek. Bunun bilinciyle ikinci devreye oldukça sıkı hazırlanacağız. Bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğu olacak. Ama Kıbrıs Kupasını da kazanarak geçen sezonki başarımızı taçlandırmak istiyoruz. Kıbrıs Kupasında ikinci tura kalan takımların 15 tanesinin Süper Lig ekibi olması kupanın ikinci turunun ne kadar zorlu geçeceğinin işaretidir."

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