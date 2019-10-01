Oraloğlu: Şampiyon olacağız

Mağusa Türk Gücü’nün teknik adamı Ali Oraloğu, takımın hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunurken, şampiyon olacaklarına inandığını açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin ilk 3 haftasından 4 puan çıkaran ve geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini alan Mağusa Türk Gücü’nün teknik adamı Ali Oraloğu, takımının durumu ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğu, şampiyonluğun en büyük adaylarından olduklarını ve şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Takım ile yatıp takım ile kalkan bir başkan ve yönetime sahip olduklarını söyleyen Ali Oraloğlu, bunun da kendilerine şampiyonluk yolunda güven verdiğini söylerken, taraftarın da desteğiyle şampiyon olacaklarını söyledi.