Oraloğlu: Oyna dendiği zaman oynarız

Mağusa Türk Gücü teknik adamı Ali Oraloğlu, “Sağlıklı ortamın oluşmasından sonra bize ne zaman oyna denirse o zaman çıkıp maçlarımızı oynarız. Çünkü biz futbol aşığı insanlarız.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurmuştu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun liglerin yeniden başlama tarihi ile ilgili olası tarih vermesi sonrasında, Mağusa Türk Gücü teknik adamı Ali Oraloğlu değerlendirmelerde bulundu. Ali Oraloğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Bizler futbol aşığı insanlarız. Futbolu ve futbol ile uğraşmayı çok seviyoruz. Yaşadığımız zor süreç sonrasında da futbol en önemli eğlence araçlarından olacaktır.

Ama öncelikle sağlık diyoruz. Bir an önce bu virus salgınının bitmesini ve sağlıklı ortamın gelmesini istiyoruz. Gerekli sağlıklı ortamın oluşmasından sonra da bize ne zaman oyna denirse de o zaman çıkıp maçlarımızı oynarız.

Maçlarımızı Yaz aylarında da oynarız. Yaz aylarında maçlarımızı gece oynamak için de gerekirse Canbulat Stadından vazgeçer ve Dr Fazıl Küçük Stadını kullanırız.”