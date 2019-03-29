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Oraloğlu: Maç, sporun barış ve kardeşlik olduğunu gösterdi

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Oraloğlu: Maç, sporun barış ve kardeşlik olduğunu gösterdi
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Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, Peace and Sport organizasyonunda Pile’de geçtiğimiz hafta Nea Salamina ile oynadıkları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Oraloğlu’nun konu ile ilgili radyoda yaptığı açıklamalar şöyle:

“Nea Salamina ile futbolumuz ve takımımız adına önemli bir maç oynadık. Nea Salamina ile oynadığımız sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu gösterdi.

Bu maç umarım diğer takımlarımızın da önünü açacak bir maç olur. Maçta kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum”

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