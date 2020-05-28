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Oraloğlu maç programını belirledi

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Mağusa Türk Gücü’nde hazırlık maçlarının programı belli olurken sarı yeşilliler, Cihangir, Çetinkaya ve Gençler Birliği ile karşılaşacaklar

Oraloğlu maç programını belirledi

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Süper Ligin lideri ve şampiyonluğun büyük adayı Mağusa Türk Gücü, Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Teknik direktör Ali Oraloğlu nezaretinde Hisar’da MağusaCanbulat Stadında çalışan Mağusa Türk Gücü, sezonun tamamlanması için kalan sekiz haftayı puan kayıpsız tamamlamayı hedefleyecek.Onuncu lig şampiyonluğunu kazanmak isteyen sarı yeşilliler, bu şampiyonluğu puan ve gol rekorları kırarak elde edip unutulmaz kılmayı hedeflerken, hazırlık maçlarının da programı belli oldu.

1 ile 4 Haziran arasında Cihangir ile Cihangir Stadında oynayacak olan Mağusa Türk Gücü, 8 Haziran’da Çetinkaya ile Dr Fazıl Küçük Stadında karşılaşacak. Son hazırlık maçı olacak olan maç ise 10 Haziran’da İskele Cumhuriyet Stadında, Gençler Birliği ile olacak.

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