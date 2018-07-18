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Oraloğlu: Kupaları Mağusa'ya getireceğiz

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Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, hedefledikleri şampiyonluklara ulaşıp, lig ve Kıbrıs Kupası'nı Mağusa'ya getireceklerini açıkladı

Oraloğlu: Kupaları Mağusa'ya getireceğiz
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Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığından sonra güçlendirilmiş kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarına geçtiğimiz gün başladı.

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu katıldığı radyo programında yeni sezona yönelik açıklamalarda bulunurken şunları söyledi:

"Mağusa Türk Gücü açısından geçtiğimiz sezon, yaşadığımız şanssızlıklardan dolayı istediğimiz gibi tamamlanmadı.

Yabancı futbolcularımızdan birinin ilk maç öncesinde takımdan habersiz ayrılması, Fae'nin uzun süreli sakatlığı, diğer futbolcularımızın uzun süreli sakatlıkları, hedeflerimize ulaşmamızı engelledi. Şimdi yeni sezon hazırlıklarına transferlerle güçlendirdiğimiz kadromuzla başlıyoruz. Biz kendimize lig ve Kıbrıs Kupası şampiyonluklarını hedef koyduk. Her 2 kupayı da Mağusa'ya getirip, Mağusalılar'a hediye edeceğiz.

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