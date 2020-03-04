Oraloğlu: Her şey bitmedi

MTG teknik patronu Ali Oraloğu "Cihangir karşısında ilk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyet bize bir avantaj sağladı. Ancak bu her şey bitmiş anlamına gelmez" dedi

Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğu, Nicosia Group Kıbrıs Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Oraloğlu'nun açıklamaları şöyle: "Cihangir karşısında ilk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyet bize bir avantaj sağladı. Ancak bu her şey bitmiş anlamına gelmez.

Çünkü ikinci maç henüz oynanmadı. Oynanmamış bir maç da kazanılmış değildir. Biz çifte kupa hedefimiz doğrultusunda aynı ciddiyetle ikinci maçımıza hazırlanıp, Cihangir ile oynayacağımız ikinci maçı kazanmayı hedefleyeceğiz."