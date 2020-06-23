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Oraloğlu: Avantajlı skor hedefleyeceğiz

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Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, “NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda yarı final eşleşmesinde Doğan Türk Birliği ile oynayacağımız ilk maçta, ikinci maç için avantajlı skor hedefleyeceğiz.” açıklamasını yaptı

Oraloğlu: Avantajlı skor hedefleyeceğiz

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda yarı final eşleşmesinde yarı final ilk maçında 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında,lider Mağusa Türk Gücü,ikinci sıradaki Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek.

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu maç öncesinde açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Mağusa Türk Gücü olarak çifte şampiyonluk hedefimiz vardır. Bu hedefimiz doğrultusunda da NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda yarı final eşleşmesinde Doğan Türk Birliği ile oynayacağımız ilk maçta, ikinci maç için avantajlı skor hedefleyeceğiz.

Doğan Türk Birliği’ni, Türk Ocağı karşısında izledim. Aradan sonra gayet diri olarak maçlara başladılar. Zor bir maç olacak ama biz sahadan istediğimizi alacak güçteyiz.

Maçın oynanacağı Dr. Fazıl Küçük Stadında 2 hazırlık maçı oynadık. Daha önce de maçlarımızı oynadığımız bir stad olduğu için bizim için sıkıntı olmayacak.”

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