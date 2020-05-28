Onyekuru, Galatasaray’da kalmak istiyor

Olympiakos'un kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru kararını verdi. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı oyuncu, sarı kırmızılılarda kalmak istediğini iletti

Galatasaray'da, Henry Onyekuru'nun geleceği belli oluyor. Olympiakos, Monaco ile temasa geçerek Nijeryalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı talep etmişti.

Fatih Terim'in de yeni sezonda takımda görmek istediği Onyekuru'nun, Yunan ekibine gitmek istemediği ve Galatasaray'da kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

23 yaşındaki oyuncunun, sarı kırmızılılarda sürekli forma şansı bulduğu için ayrılmak istemediği belirtildi. Onyekuru geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'da kalmak istemiş ancak o zamanki kulübü Everton, Nijeryalı oyuncuyu Monaco'ya satmıştı. Menajeri ile görüşen genç oyuncunun, aynı süreci yeniden yaşamak istemediğini söylediği ifade edildi.

Galatasaray'ın da 1 sezon daha kiralamak istediği Onyekuru'nun kulübü Monaco, koronavirüs sonrası içlerinde Nijeryalı futbolcunun da bulunduğu birçok ismi satış listesine koydu.

Bu sezon ligin ikinci yarısında Galatasaray forması ile 7 maça çıkan Onyekuru; 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.