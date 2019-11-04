Onyekuru Galatasaray yolunda

Galatasaray’da Henry Onyekuru operasyonu başlıyor. Oyuncunun menajeri William D’Avila sarı kırmızılılarla görüşmek için İstanbul’a geldi

Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Henry Onyekuru, geri dönmeye çok yakın.

Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. D’Avila, Galatasaray İdari direktörü Şükrü Hanedar ile bir araya gelecek.

Monaco'nun sezon başında Everton'dan 13 milyon 500 bin euroya transfer ettiği Onyekuru, yeni takımında istediği şansı bulamıyor.

4 maçta toplam 160 dakika forma giyebilen 22 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'a dönmeyi çok istiyor. Sarı Kırmızılılar, eski oyuncusunu Monaco'dan kiralamak istiyor.

Galatasaray'ın geçen sezon 800 bin euroyaEverton'dan kiraladığı Onyekuru, 31 lig maçında 14 gol atıp 5 asist yapmıştı.

FALCAO'NUN TEDAVİSİNE İSPANYA'DA DEVAM EDİLECEK

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolcular RadamelFalcao’nunson durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp televizyonuna konuşan İnce, son olarak sarı-kırmızılı futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile 1 Ekim'de yaptığı maçta forma giyen Kolombiyalı oyuncu Falcao'nun tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Falcao'nunaşiltendonunda bir ağrısı var. Şu an oynaması mümkün görünmüyor. Falcao'yu 12 yıldır takip eden İspanyol doktoru var. İspanya'da fizyoterapistleri var. Onlarla beraber oyuncunun durumunu ortak takip ediyoruz. Falcao'nun durumunda daha iyiye doğru gidiş var. Ayın 11'ine kadar tedavisi İspanya'da sürecek. Tedavinin geri kalanına ise İstanbul'da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.