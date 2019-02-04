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Onur kalede güven verdi

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Esentepe'de kalenin emanet edildiği genç kaleci Onur Özbingül, oynadığı 2 maçta yaptığı kurtarışlarla kalesinde güven verdi

Onur kalede güven verdi
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K-PET Süper Lig'de son sırada yer almasına rağmen ligde kalma ümitlerini koruyan ve 17. haftada kendi evinde oynayacağı kritik Gençlik Gücü maçına hazırlanan Esentepe'de kale, genç kaleci Onur Özbingül'e emanet edildi.

Takımın kalecisi Ali Karal'ın işi dolayısı ile antrenman ve Cumartesi günü oynanacak maçlara gelemeyecek olmasından dolayı, geçtiğimiz yıla kadar takımda stoper oynayan Onur Özbingül, 2018-2019 sezonuna kaleci olarak başlamıştı.

Karşıyaka ile oynanan kupa maçında kalesini gole kapatan, Lefke maçında ise kalesinde gördüğü gollerde hatası olmayan 21 yaş altı oyuncusu Onur, zaman zaman yaptığı kritik kurtarışlarla da kalesinde güven verdi.

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