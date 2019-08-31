Onun adı Çetinkaya

Çetinkaya, Merit Alsancak Yeşilova karşısında geriye düştüğü maçı 3 - 1 kazanmayı başardı. İlk devrede çok kötü oynayan Çetinkaya, ikinci devrede Toykan'ın golüyle kendine gelirken, Samuel'in taşıdığı toplarla rakibini ekarte etti

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Sabriye Atikoğlu, Emine Yarkına

Çetinkaya: Ozan Mercan, Tunç Özgürgün (80’ Burak Emir), Ümitcan Babahan, Serkan Önet, Yusuf Kondoz (22’ Samuel), Hakan Karacaoğlu, Batuhan Calban, Ali Cankaya (56’ Cemal), Felix, Allen, Toykan Hacet

Merit A.Yeşilova: İrfan Özbay, Mustafa Salk, Mejdi Direniş, Salih Say, Vakkas Kaynarca, Esosa (80’Memduh), Mbah (59’ Hamis), Emin Atabek, Osei, Burak Koçar, Billy Mehmet

Goller: 67’ Toykan, 70’(P) Felix, 90+2’ Samuel (Çetinkaya), 17’ Mbah (Merit A.Yeşilova)

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen ve KKTC Telsim’in destek verdiği “33. KTSYD Kupası”nın sahibi Çetinkaya oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelen iki ekip futbolseverlere keyifli bir mücadele izletti. Mücadeleyi Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da takip etti.

ÇETİNKAYA’NIN GERİ DÖNÜŞÜ: 3-1

İlk devreyi 17. dakikada Mbah’ın golüyle 1-0 geride tamamlayan Çetinkaya, 67. dakikada Toykan, 70. dakikada penaltıdan Felix ve 90+2. dakikada Samuel’in golleriyle Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

Tarihinde son olarak 1995 yılında KTSYD Kupası’nı kazanan Çetinkaya, 24 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.

UYUŞTURUCU KOMİSYONU’NDAN DESTEK

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile KTSYD’nin işbirliği çerçevesinde Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerinden çocuklar da maçı izleme imkanı buldu. Otobüsleri dolduran çocuklar, Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya arasında oynanan kupa mücadelesini yerinde takip etti.

MAÇIN ADAMI TOYKAN HACET

Bu yıl KTSYD Yönetim Kurulu tarafından merhum spor yazarı Raif Özgüren’in adına verilmesi kararlaştırılan “Maçın Adamı” ödülünün sahibi Çetinkaya futbolcusu Toykan Hacet’e ödülünü KTSYD Başkanı Burhan Gürkan verdi.

Mücadele sonrasında günün anısına maçın hakemlerine Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilhan tarafından anı plaket verildi. İkinci Merit Alsancak Yeşilova ve şampiyon Çetinkaya’ya madalya, plaket ve kupayı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar takdim etti.