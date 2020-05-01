“Önümüzdeki süreçte testler yapılabilir”

Ahmet Ogan, liglerin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Önümüzdeki 15 günlük süreçte testler yapılabilir. Böylece zaman kazanırız. Futbolcularımız 0 noktasında değildirler.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu spor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, K-PET Birinci Lig ekibi Dörtyol’un teknik adamı Ahmet Ogan, liglerin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Ogan’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Savaştan daha kötü bir virüse karşı mücadele veriyoruz. 50 günü aşkın bir süredir de evlerimizden çıkmıyoruz.

Böylesi bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. 13 Mart’ta son antrenmanı yaptık. 20 Mart’tan sonra futbolcularımız sadece bireysel olarak çalışıyorlar. Futbolcularımız araç – gereç olarak yetersiz olsalar da çalışıyorlar. Futbolcularımız 0 noktasında değildirler.

Son yıllardaki futbolcu profiline baktığımızda da işin ciddiyetini bildiklerini görüyoruz.Futbolcuların duyarlı olmadığı algısına ben katılmam. Elbette ki bu futbol antrenmanları için yeterli değildir. Önümüzdeki 15 günlük süreçte testler yapılabilir. Bu süre kazanılmış olur.

Spor sosyalleşme noktasında en önemli faktörlerdendir. Ama şartlar uygun değilse oynanmayacak ama biz oynanacakmış gibi hazırlanmalıyız.

Köy hayatındaki futbolcuların çalışma şansı daha çoktur. Türkiyeli oyuncularımız Türkiye’dedir. Süleyman ise Lefkoşa’da olduğu için ona farklı bir program verdik.

Dörtyol olarak her şartta kalan maçlarımıza hazırlanmak zorundayız. Çünkü hangi spor dalında olursa olsun başlanan bir lig tamamlanmalıdır. Bizim ligde hedef çoktur. Doğancı ile maçı olan 8 takımın hanesine henüz 3 puan yazılmadı. Bire bir rakiplerin maçları var. Bu nedenle üst sıralarda dengeler değişebilir. Aynı şey alt sıralar için de geçerlidir.

Korona süreci sonrasında Birinci Lig çok farklı olacaktır. Bu nedenle de oyuncularım çok iyi çalışırlar. Yönetimle de sürekli istişare içerisindeyiz.

Futbolumuzu bir yere getirdikten sonra geriye dönmek olmaz. Bunun için de başkan, yönetimler ve teknik adamlar – futbolcular birbirimize destek olarak bu zor süreci atlatacağız.”