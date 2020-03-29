"Önümüzde hiçbir engel duramaz"

Kaan Güder, “Futbolcunun özlük haklarının sözleşmeyle garanti altına alınabilmesi için çıktıkları yolda kendilerine verilen destekten mutlu duyduklarını açıkladı. Güder, dik durdukları takdirde önlerinde hiçbir engelin duramayacağını vurguladı

Futbolcular Derneği başkanı Kaan Güder, “Dernek olarak futbolcunun özlük haklarının sözleşme tahtında garanti altına alınabilmesi için çıktıkları yolda futbolcuların verdiği destekten mutlu duyduklarını açıkladı.

Futbolcular Derneği başkanı Kaan Güder’in, dik durdukları takdirde önlerinde hiçbir engelin duramayacağını vurguladığı açıklaması şöyle:

​​“Değerli Futbolcu kardeşlerim;

Bildiğiniz üzere tüm spor dalları Bakanlar Kurulu kararı ile askıya alınmıştır. Bu sürecin ne kadar süreceği ve/veya uzayacağı meçhul olan bu günlerde bizim açımızdan bir açıklama yapmanın anlamsız olacağını bu yüzden yaşanacak sürecin sonuna kadar takipte olup yapılacak açıklamalara göre duruş sergileyeceğimizi şimdiden sizlere bildiririz.

Keza yine Korona virüs (Kovid-19)’un etkileşim süresinin kestirilememesi göz önünde bulundurulduğunda, bize göre liglerin tescili ve/veya tehiri ve/veya yapılandırılması ile ilgili gündemde konuşulan ve/veya resmi olmayan açıklamaları itibar etmemenizi tavsiye ederiz. Bu sürecin ne zaman son bulacağı bilinmemekle beraber bu sürecin tamamlanmasından sonra Futbolcular Derneği olarak bu kararların alınmasında temsilcimizin de yer alması için elimizden gelenin en iyisinin yapılacağından en ufak bir şüpheniz olmasın.

Futbolcular Derneği olarak, Futbolcunun özlük haklarının sözleşme tahtında garanti altına alınabilmesi için çıktığımız bu yolda bize verdiğiniz destek bizleri yürekten mutlu etmiştir. Biz dernek olarak her ne kadar bazı kurum ve/veya kuruluşlara ve/veya derneklere karşı dik durmaya çalışacak olsak da bunu birlikte, hep beraber başaracağımızdan şüpheniz olmasın. Biz bu yola çıkarken üye ve/veya destek açısından tedirgin olsak da, yapılan anketi ve/veya katılımı gördükten sonra önümüzde hiçbir engelin duramayacağını ve “Futbolcuların sahaların olmazsa olmazı” olduğunu her kesimin anlayacağı şekilde idrak ettireceğimize inandık. Ancak bu husus sadece yönetim kurulumuzun inanması ile yeterli olmayacağı malumunuzdur.

Bu yüzden sizlerden talebimiz biz dahil olmak üzere sizlerin de derneğimize destek sağlatabilmeniz ve onları sözleşmenin olmasının düşünülmez olduğunu inandırmamızdır.

Her birimize görev düşen bu zorlu yolda şimdiden bize destek veren kardeşimize teker teker ve bir bütün olarak candan teşekkür eder “Futbolcuların sahaların olmazsa olmazı!” olduğunu unutulmamasını rica ederiz.

​​​​​​​​​