Öncelikli hedef final

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda yarın oynanacak olan yarı final rövanş maçları öncesinde Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Cihangir ve Küçük Kaymaklı teknik direktörleri, hedeflerini önce finale yükselme sonra ise kupayı almak olarak açıkladılar

Necati KÜLAHLILAR

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda yarın oynanacak olan yarı final rövanş maçları öncesinde Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Cihangir ve Küçük Kaymaklı teknik direktörleri, hedeflerini açıkladılar.

Finale yükselmeyi hedefleyen teknik direktörler, finalde de kupayı camialarına hediye etmek istiyorlar.

Ali Oraloğlu: Tek düşüncemiz finale yükselmek

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, Yenicami ile Canbulat Stadı’nda oynayacakları maç öncesinde şunları söyledi:

“Ligde Küçük Kaymaklı karşısında aldığımız galibiyet sonrasında oynayacağımız Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda oynayacağımız Yenicami maçına moralli ve özgüvenli çıkarak, finale yükselmek istiyoruz.

31 yıl sonra kupayı Mağusa Türk Gücü’ne ve Mağusa’ya getirmek istiyoruz. Tek düşüncemiz finale yükselmektir.”

Devecioğlu: Finale adımızı yazdırmak istiyoruz

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Mağusa Türk Gücü ile Canbulat Stadı’nda oynayacakları maç öncesinde şunları söyledi:

“Ligde önemli 2 puan daha kaybettik. Ancak rakiplerimize göre ciddi avantajımızı devam ettiriyoruz.

Yeni Boğaziçi maçını kazanamayarak ligi bitirip, kupaya odaklanma şansımızı kaybettik. Mağusa Türk Gücü ile oynayacağımız maçı kazanıp ligde oynayacağımız Binatlı maçına moralli çıkmak istiyoruz. Mağusa’ya final yükselmek için gidip, finale adımızı yazdırmak istiyoruz.”

Davulcu: Tarih yazmak istiyoruz

Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, Küçük Kaymaklı ile Cihangir Stadı’nda oynayacakları maç öncesinde şunları söyledi:

“Cihangir olarak tamamen Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda Küçük Kaymaklı ile oynayacağımız maça odaklandık.

Geçtiğimiz sezon ligi üçüncü sırada tamamlayarak Cihangir tarihinde bir ilki yaşatmıştık. Bu sezon da Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda finale yükselerek bir tarih daha yazmak istiyoruz.

Mesarya’nın Süper Lig’deki tek takımıyız. Gurur duyulacak bu takımı tüm Mesarya desteklemelidir. Tribünlere gelip destek versinler. Emin olsunlar ki onları en iyi şekilde temsil edip finale yükseleceğiz.”

Özgürgün: Varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Mehmetali Özgürgün, Cihangir ile Cihangir Stadı’nda oynayacakları maç öncesinde şunları söyledi:

“Çarşamba günü deplasmanda Cihangir ile oynayacağımız kupa maçını kazanmaktan başka çaremiz yoktur. Düşüncemiz galip gelerek finale adımızı yazdırmaktır. İlk maçta kendi sahamızda 1- 1 kaldık ama çalışmalarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Galip gelmek için de bütün tedbirleri alacağız. Bu yıl Kaymaklı olarak tek hedefimiz kupadır. Futbolcularımız da bunun bilincindedir. Sahaya çıkıp turu atlamak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Cihangir’de oynanacak bu önemli kupa maçına Küçük Kaymaklı taraftarlarını bekliyoruz.”