Öncelikleri Fairplay

K-PET U21 Süper Lig ekiplerinden Hamitköy ile Göçmenköy’ün antrenörleri, futbolcularına öncelikle Fairplay’e uygun futbol anlayışını öğretiyorlar.

Hamitköyantrenörü Hasan Sarıoğlu ile Göçmenköy antrenörü TeysirTarazi, geçtiğimiz hafta oynadıkları maçta futbolcularına kenardan sürekli olarak centilmence oynamaları yönünde uyarılarda bulundular.

Her 2 genç teknik adam da rakipten bir futbolcu sakatlanıp yere düştüğü anda futbolcularını uyararak, gerekli tedavinin yapılması için topun dışarı atılmasını sağladılar.