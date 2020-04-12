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"Önce sağlık"

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Debola Ogunseye, “Şu anda öncelik sağlık bu nedenle de “Evde kal” diyorum. Yabancı futbolcu konusunda alınacak karara da saygı duyacağım.” açıklamasını yaptı

"Önce sağlık"

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulunmuş ve kulüplerimizi ekonomik olarak toparlama adına, gelecek sezondan itibaren liglerimizin yabancısız oynanacağını açıklamıştı.

Yıllardır futbolumuza hizmet veren çoğunluğu Gençlik Gücü’nde olmak üzere birçok gole imza atan Binatlı futbolcusu DebolaOgunseye, yaşanan süreç ve konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

DebolaOgunseye’nin açıklaması şöyle:

“Şu anda öncelik sağlık diyorum. Ben ve ailem de evden çıkmıyoruz ve “Evde kal” diyoruz. Mecbur olmadıkça da evden çıkmıyoruz.

Evde bireysel olarak antrenmanlarımı yapıyorum. Market için evden çıktığımda ise markete koşarak gidiyorum. Böylelikle az da olsa koşu antrenmanı yapmış oluyorum. 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun yabancı futbolcu konusunda alacağı karara da saygı duyacağım. Ama şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum. Çünkü önemli olan sağlıktır.”

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