Önce durdular, sonra vurdular

Yeşilova, Lefke karşısında geriye düştüğü maçı farklı kazanırken, 6 golün 4'ünü atan Mbah takımını coşturan futbolcu oldu. Lefke'nin tek golünü atan Isaac'in sakatlanması maçın dönüm noktası oldu. Forvetinden yoksun kalan Lefke rakibinin üzerine gidemeyerek farklı mağlubiyete razı olurken, Jerry'nin de sakatlanıp çıkmasıyla son yarım saati 10 kişi oynamak zorunda kaldı

Saha: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Turgay Misk-Cem Öksüzoğulları-Hüseyin Özışık

Yeşilova: Kemal-Vakkas(Dk. 75 Mustafa Vardi)-Mustafa Salk(dk. 77 Mehmet Erduran)-Mejdi-Yasin-Emin-Mbah-Memduh-Hamis-Bill-İlyas(dk. 46 Burak)

Lefke: Mehmet Özeralp-Mustafa(Dk. 46 Kaan)-Aykut-Armstrong-Jerry-Semih-Yılmaz Şipal-Okorie-Aziz(Dk. 54 Kasım)-Yılmaz Çetin-Isaac(Dk. 23 Arif)

Goller: Dk. 36, 51, 53 ve 72 Mbah, Dk. 46 Bill, Dk. 87 Burak(Yeşilova)- Dk. 6 Isaac(Lefke)

K-Pet Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde zirveye yaklaşmayı hedefleyen Merit Alsancak Yeşilova maçın başında geriye düşmesine rağmen maçı farklı kazandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Isaac’le öne geçen Lefke karşısında, Isaac’in sakatlanıp çıkmasından sonra Yeşilova 36 da Mbah ile beraberliği sağladı. 2. yarının ilk dakikasında Bill Yeşilova’yı 2-1 öne geçirdi. 51, 53 ve 72 de Mbah kendisinin 2., 3. ve 4. golünü Lefke ağlarına bıraktı. 87 de Burak skoru ilan eden golü attı. 6-1. 62. Dakikada sakatlanan Jerry oyundan çıkmak zorunda kalınca, Lefke son yarım saati bir eksik oynamak zorunda kaldı.

Dk. 6: Yılmaz Çetin, Yeşilova savunmasının arkasına topu ortaladı. Mejdi ağır kalınca Isaac topla buluştu, düzgün bir vuruşla topu Yeşilova ağlarına göndererek Lefke’yi 1-0 öne geçirdi.

Dk. 36: Bill’in vuruşu kaleciden sekti, önüne gelen topu Mbah savunmanın arasından kaleye gönderdi. 1-1

Dk. 46: Sol çaprazdan topu kale içine ortalayan Bill’in vuruşu doğrudan arka direk içinden ağlara gidince, Yeşilova 2-1 öne geçti.

Dk. 51: Mbah sol kanattan geldi, sert vuruşu arka direk dibinden ağlara gitti. 3-1

Dk. 53: Memduh’un köşe atışından gelen topa yükselen Mbah, savunmanın bakışları arasında topu ağlara gönderdi. 4-1

Dk. 55: Burak kaleci ile karşı karşıya kaldı, topu Mehmet’in ellerine bıraktı.

Dk. 62:Jerry sakatlandı. Lefke üç oyuncu değişikliğini tamamladığı için kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Dk. 72: Savunmada Aykut’tan seken topu Mbah filelere göndererek skoru 5-1 yaptı.

Dk. 87: Burak sol çaprazdan topu arka direğin içine göndererek önde olan kaleci Mehmet’i avladı. 6-1

Karşılaşma bu skorla sona erdi.