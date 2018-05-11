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Omonoia şirketleşiyor

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Omonoia'da yeni başkan Kyriakou'nun, ilk icraat olarak şirketleşmeye gidip, takımı Amerika'da yaşayan Kıbrıslı Rum işadamı Stavros Papastavrou'ya satmak istemesi, Omonoia taraftarlarının tepkisini çekti

Omonoia şirketleşiyor
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Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs 1. Lig'inin büyük takımlarından olan ancak son yıllarda başarısız sonuçlarla kötü bir dönem geçiren Omonoia'da hareketli bir süreç yaşanıyor.

Loris Kyriakou'nun yeni başkan olarak seçilmesinden sonra ilk icraat olarak şirketleşmeye gidip takımı Amerika'da yaşayan Kıbrıslı Rum işadamı Stavros Papastavrou'ya satmak istemesi, Omonoia taraftarlarının tepkisini çekti. Omonoia'nın etkili taraftar grubu Gate 9, bu sürece ciddi bir tepki gösterirken satılanın sadece takım olmadığını ve Omonoia'nın değerleri ve kültürünün de satıldığını açıkladı. Stavros Papastavrou, amacının sadece Omonoia'yı eski başarılı günlerine döndürmek ve yeni başarılara imza atmak olduğunu ifade etti.

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