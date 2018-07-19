Omonoia gövde gösterisi yaptı

Omonoia'nın sezon açılışını 3.500 kişiden fazla taraftarın izlediği belirtildi

Hamit SAKALLI

Geçtiğimiz gün sezon açılışını gerçekleştiren Güney Kıbrıs 1. Lig ekibi Omonoia, ilk antrenmanını taraftarına açık olarak gerçekleştirdi.

Omonoia'nın etkili taraftar grubu Gate 9'nın kulübün satılmasını desteklemediklerini ve gelecek sezon tribünlerde yer almayacaklarını açıklayıp yeni bir kulüp kurmalarının ardından yeni sezonda Omonoia'nın taraftar gücünün ne olacağı merakla bekleniyordu.

Bu bekleyiş taraftara açık yapılan ilk antrenmandan sonra sona erdi. Omonoia'ya gönül veren taraftarlar adeta bir maç havası yarattı. Omonoia'nın sezon açılışını 3.500 kişiden fazla taraftarın izlediği belirtildi.

BOMBA TRANSFER

Omonoia, yıllarca yaşadığı ekonomik sorunlardan sonra bu sezon flaş bir kararla satılmıştı.

Omonoia, yeni yönetiminin kendisine getirmiş olduğu ekonomik gücü kullanarak bomba bir transfere imza atıyor. Omonoia, Kosta Rika milli takımıyla Rusya Dünya Kupası'na katılan 25 yaşındaki David Ruiz ile her konuda anlaşma sağladı. Kosta Rika Milli takımıyla bugüne kadar 17 karşılaşmaya çıkan Ruiz 4 gole imza attı. Ruiz geçtiğimiz sezon ülkesinin Saprissa takımıyla 46 karşılaşmaya çıkıp 17 gol kaydetti.