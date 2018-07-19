banner107
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
55 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
32 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
36 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
43 0
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
37 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
94 0
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
33 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
70 0
banner82
banner147

Omonoia gövde gösterisi yaptı

banner27

Omonoia'nın sezon açılışını 3.500 kişiden fazla taraftarın izlediği belirtildi

Omonoia gövde gösterisi yaptı
banner137

Hamit SAKALLI

Geçtiğimiz gün sezon açılışını gerçekleştiren Güney Kıbrıs 1. Lig ekibi Omonoia, ilk antrenmanını taraftarına açık olarak gerçekleştirdi.

Omonoia'nın etkili taraftar grubu Gate 9'nın kulübün satılmasını desteklemediklerini ve gelecek sezon tribünlerde yer almayacaklarını açıklayıp yeni bir kulüp kurmalarının ardından yeni sezonda Omonoia'nın taraftar gücünün ne olacağı merakla bekleniyordu.

Bu bekleyiş taraftara açık yapılan ilk antrenmandan sonra sona erdi. Omonoia'ya gönül veren taraftarlar adeta bir maç havası yarattı. Omonoia'nın sezon açılışını 3.500 kişiden fazla taraftarın izlediği belirtildi.

BOMBA TRANSFER

Omonoia, yıllarca yaşadığı ekonomik sorunlardan sonra bu sezon flaş bir kararla satılmıştı.

Omonoia, yeni yönetiminin kendisine getirmiş olduğu ekonomik gücü kullanarak bomba bir transfere imza atıyor. Omonoia, Kosta Rika milli takımıyla Rusya Dünya Kupası'na katılan 25 yaşındaki David Ruiz ile her konuda anlaşma sağladı. Kosta Rika Milli takımıyla bugüne kadar 17 karşılaşmaya çıkan Ruiz 4 gole imza attı. Ruiz geçtiğimiz sezon ülkesinin Saprissa takımıyla 46 karşılaşmaya çıkıp 17 gol kaydetti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.